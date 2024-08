Chelsea, Sancho ringrazia Osimhen: ecco cosa è successo

Sancho ha firmato con il Chelsea proprio nelle ultime ore di calciomercato. Un colpo importante per i Blues, che hanno sempre considerato l’inglese un’opportunità di questa sessione di trattative. Due poi gli alleati per l'attaccante a Londra: la Juve, che si era defilata già giovedì e il mancato arrivo di Osimhen in Inghilterra.