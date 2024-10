Chelsea, arriva un gioiello dal Brasile? Chi è Gabriel Mec

Ad agosto il Gremio aveva raggiunto un accordo con il Chelsea per la cessione del gioiello sedicenne Gabriel Mec , ma la trattativa non è stata chiusa. A riverlarlo è il portale brasiliano "ge", secondo cui i Blues hanno inviato una proposta per l'acquisto di Gabariel Mec : pari a 24 milioni di euro al raggiungimento di determinati bonus. Poi, però, l'affare è stato congelato: probabilmente per valutarne in maniera più accurata i progressi tecnici del ragazzo.

Gremio fucina di talenti e plusvalenze

Il Gremio avrebbe dato così inizio a colloqui con altri club non avendo in ogni caso fretta di vendere il suo astro nascente. Il trasferimento di Gustavo Nunes al Brentford ha fatto sì che il Gremio superasse i 100 milioni di real andandosi a sommare agli introiti ricavati dai trasferimenti di Ferreira, Cuiabano, Galdino, Uvini e Carballo. Mec non potrà in ogni caso lasciare il Brasile prima del compimento dei 18 anni, dell'aprile 2026. Recentemente, Gabriel Mec si è messo in luce con due gol di tacco con l'Under 20.