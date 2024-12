Berardi, doppietta con vista mercato: ecco la cifra per l'addio

Una doppietta con vista mercato: protagonista Domenico Berardi . Oggi, contro la Sampdoria , l'attaccante del Sassuolo ha segnato due reti, confermandosi uno dei calciatori più in forma del momento. Il suo futuro è ancora incerto e, da quanto filtra, dipenderà dalle offerte che il club neroverde riterrà interessanti (la richiesta si aggira sui 15 milioni). Negli anni, si sa, il classe '94 è finito nel mirino di tutte le big. Il Milan, durante la gestione Pioli , è stato il club più vicino ad ingaggiarlo, ma il successivo ribaltone societario con l'addio di Massara e Maldini ha cambiato tutti i piani.

L'ostacolo ingaggio: oggi Berardi guadagna 3 milioni a stagione

Anche la Fiorentina e l'Atalanta hanno pensato a lui. In particolare, il club bergamasco è sembrato molto interessato nelle scorse settimane ma non vanno sottovalutate le sirene dall'estero. Berardi, ricordiamolo, è legatissimo alla sua società e ai colori neroverdi, ma punta al ritorno nel massimo campionato ed è inevitabilmente molto affascinato dall'idea di giocare la Champions League. Chi oggi valuta l'acquisto dell'attaccante esterno deve tenere però in considerazione un altro aspetto: l'alto ingaggio sui 3 milioni di euro a stagione. Si tratta di una cifra importante, che potrebbe essere sostenibile solo con un contratto più lungo.