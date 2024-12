Gyokeres e l’intreccio con Zirkzee: ecco cosa sta succedendo

La firma di Amorim con lo United e gli ultimi risultati deludenti dello Sporting hanno inevitabilmente influito sugli umori di Gyokeres. L’attaccante svedese avrebbe avuto anche delle discussioni nello spogliatoio, manifestando l’intenzione di lasciare la squadra ancora prima in classifica. Il suo addio nel 2025 appare quindi certo: del resto già da diversi mesi lo United del suo Amorim ha avviato i contatti per ingaggiarlo entro i prossimi mesi. Il prezzo, poi, è già deciso e si aggira sui 70 milioni, nonostante la clausola da 100. Non solo United però. Gli sviluppi di mercato intorno a Gyokeres vedono anche il City, insieme ad altri club inglesi, interessati alle prestazioni del ragazzo. Senza dimenticare il Psg, il Bayern e il Barcellona, da tempo sulle sue tracce.

Juve e Milan: ecco il retroscena su Gyokeres

In passato, Juve e Milan avevano preso informazioni sul calciatore ma in entrambi i casi l'interesse non si è mai trasformato in una trattativa. Di certo, oggi le attenzioni dei bianconeri e di Thiago Motta sono rivolte all'olandese Zirkzee, che Amorim vorrebbe proprio rimpiazzare con Gyokeres. Accostato anche al Napoli e all'Inter, ieri l'ex Bologna (sostituito al 61') non ha partecipato alla rimonta dello United in Europa League. Il suo futuro resta ancora incerto e, chi lo conosce bene, sottolinea la sua nostalgia per la Serie A, dove è letteralmente esploso con la maglia della formazione rossoblù.