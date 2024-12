Calciomercato, l'Arsenal vuole Carnesecchi ma occhio al Psg

ROMA - Marco Carnesecchi (24) sta vivendo un’annata straordinaria. Il portiere, classe 2000 , si conferma uno dei protagonisti assoluti della Dea e della Serie A. Grazie alle sue parate decisive, ha portato punti in campionato ed in Europa, stabilendo una serie di dati storici. Tra questi spiccano i 5 clean sheet in serie A e quello della prestazione contro il Cagliari, dove ha ottenuto un primato con le otto parate effettuate: nessun altro portiere ha fatto meglio in una partita di questo campionato. Inevitabile così attirare l’interesse delle big inglesi che, già nella scorsa sessione di trattative, avevano preso appunti sui suoi costi. La stessa Juve, in primavera, aveva provato ad affondare il colpo, ma le alte richieste dell’Atalanta avevano poi indotto i bianconeri a virare su Michele Di Gregorio (27). L’ Arsenal , in ottimi rapporti con l’agente del calciatore anche grazie all’affare Riccardo Calafiori (22), è tra le società più interessate al portiere nato a Rimini, già attentamente osservato e studiato da vicino. Sempre per giugno potrebbe esserci un tentativo targato Psg. I francesi stanno facendo delle valutazioni ad ampio raggio e, per questo motivo, non escludono l’assalto all’ex Cremonese.

Carnesecchi, l’Atalanta chiede 50 milioni

Certo è che ad oggi la società nerazzurra si gode le parate e le prestazioni del 24enne, sempre più da Nazionale. La Dea non ha fissato un vero proprio prezzo del cartellino del ragazzo, ma ad oggi sarebbe difficile ragionare su una cifra inferiore ai 40-50 milioni di euro. Gennaio sarà quindi il mese degli altri portieri. Elia Caprile (23) del Napoli resta ad esempio un obiettivo del Cagliari, che nei giorni scorsi ha effettuato anche un sondaggio per Pietro Terracciano (34) della Fiorentina. Inoltre, i sardi valutano dei cambiamenti in attacco e in quest’ottica si registra un nuovo tentativo per uno scambio tra Gianluca Lapadula (34) e Matteo Brunori (30). Il primo è un pallino dei rosanero, che nonostante le smentite e le dichiarazioni ufficiali sono disposti a cedere il proprio attaccante in questa sessione.

Napoli, Zerbin in uscita

Entro la prima settimana di gennaio verrà deciso comunque il futuro di diversi giocatori desiderosi di raccogliere più minuti, come Alessio Zerbin (25). L’esterno d’attacco del Napoli è nel mirino dell’Empoli e del Venezia, mentre il Lecce in questa fase appare più defilato. Il tecnico abruzzese, che lo voleva già ai tempi di Frosinone, lo considera perfetto per il suo modulo. Fase di stand-by invece per Filippo Terracciano (21) del Milan. Il club rossonero al momento preferisce trattenerlo e ha rimandato ad una successiva successivo ogni eventuale decisione su una cessione in prestito. Le società maggiormente interessate alle prestazioni del duttile calciatore ex Verona restano comunque il Monza e il Como.