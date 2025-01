L'ex Lazio Caicedo riparte dall'Ecuador: ufficiale il nuovo club

Felipe Caicedo ripartirà dalla sua squadra del cuore

Felipe Caicedo è ufficialmente un nuovo calciatore del Barcelona di Guayaquil. L'ex Lazio ha deciso di sposare il progetto tecnico della squadra di cui è tifoso sin da bambino. Per lui si tratta di un ritorno in patria. Il classe '88, svincolato fino a poche ore fa, indosserà nuovamente gli scarpini dopo circa 18 mesi di inattività. La sua ultima esperienza, infatti, risale all'Abha Club, società che oggi milita nella Serie B saudita. Caicedo potrebbe esordire con la nuova maglia il prossimo 19 febbraio, in occasione del secondo turno della Coppa Libertadores. I tifosi aspettano con ansia il suo esordio, dopo la presentazione da star sui canali social ufficiali del club.