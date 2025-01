Como, retroscena Matic: ecco l'offerta presentata da Fabregas  

Il Como sul mercato è inarrestabile. Dopo Diao, Butez e Fresneda, sono stati chiusi gli accordi anche per il centrocampista francese Caqueret, valutato circa 15 milioni di euro più 2 di bonus. Ma non è tutto. Come è noto nelle scorse settimane, il tecnico Cesc Fabregas ha avuto dei colloqui anche con Nemanja Matic, che conosce dai tempi del Chelsea: gli ha offerto un contratto fino a giugno e un ruolo futuro in società. L’operazione non è mai stata facile però, soprattutto a causa della volontà del Lione di trattenere il giocatore e del desiderio dell’ex Roma di rimanere in Francia. Trattativa quindi chiusa? Non ancora. Ci saranno dei nuovi contatti, tenendo conto che i transalpini hanno l’esigenza di vendere.