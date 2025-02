Saint-Maximin al Napoli, ci siamo: ha salutato il Fenerbahçe

I dettagli dell'operazione Saint-Maximin

Operazione da 4 milioni complessivi, tra indennizzo agli arabi e 6 mesi di ingaggio al giocatore (28 anni). Nelle prossime ore potrebbe arrivare a Roma, dove oggi sarà in ritiro la squadra in vista della partita di domani contro i giallorossi di Ranieri. Se tutto andrà come deve potrebbe anche assistere alla partita dell’Olimpico in attesa delle visite e della firma.