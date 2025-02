Corvino show in conferenza: "Vai con cento donne e ti dicono..."

La perla di "saggezza" di Corvino

Un paragone che ha scatenato le risate per spiegare come non basta fare quasi tutto bene, appena fai un errore tutti sono pronti ad attaccarti, come i tifosi del Lecce che non hanno apprezzato l'ultima cessione di Patrick Dorgu al Manchester United nonostante finora Corvino non abbia sbagliato praticamente nessuna scelta in stagione. Ennesima "perla di saggezza" del ds diventata virale sui social.