Speciale calciomercato: Conte e Inzaghi, nemici miei

La sessione invernale di calciomercato è terminata, e quindi è necessario fare un riepilogo di tutte le operazioni concluse dalle 20 squadre della Serie A, sia in entrata che in uscita. Domani, 8 febbraio, in edicola con il quotidiano un numero speciale deldedicato proprio al mercato dei club della massima serie. Le due pretendenti allo scudetto, Napoli e Inter, sono paradossalmente quelle che hanno fatto meno. Gli Azzurri, se escludiamo l’arrivo di Okafor, non hanno sostituito Kvaratskhelia, volato a Parigi, mentre i nerazzurri si sono limitati a sostituire il partente Buchanan con Zalewski, da tempo fuori dal progetto Roma. E se, ci hanno pensato le altre big del campionato a far sognare i propri tifosi. E così, l’ Atalanta ha deciso di puntare sul talento di Daniel Maldini dopo aver ceduto Zaniolo alla Fiorentina. Laè già ai piedi di Kolo Muani, autore di 3 gol in 2 partite, mentre Alberto Costa e Veiga serviranno a tamponare gli infortuni di Bremer e Cabal. All’attacco anche il Milan che, ceduto Morata, ha acquistato il talentuoso Gimenez dal Feyenoord, Sottil dalla Fiorentina e Joao Felix, già in gol all’esordio in Coppa Italia contro la Roma, mentre ha affidato le chiavi della difesa a un esperto come l’ex Manchester City Walker.