Inzaghi incontra il Pisa, ma Palermo lo aspetta 

PALERMO - Il Palermo vuole Pippo Inzaghi. Il tecnico reduce dalla promozione in A col Pisa è in cima alla lista di preferenze della società rosanero intenzionata a rilanciarsi dopo una stagione al di sotto delle aspettative. Il club, al lavoro con i legali dell’ex allenatore del Sassuolo per la risoluzione consensuale del contratto pluriennale firmato la scorsa estate, oggi sarà spettatore interessato dell’incontro che il 51enne tecnico piacentino avrà con la dirigenza del Pisa. Summit decisivo per il futuro. Inzaghi sta bene in Toscana, ha ancora sulla pelle i “brividi” per il capolavoro della promozione (che ha fatto scattare il rinnovo del contratto fino al 2027) ma per restare chiede garanzie tecniche. Ancora scottato dalla retrocessione vissuta a Benevento nel 2021, Inzaghi “spingerà” per avere almeno 6 giocatori di un certo spessore per alzare il livello di competitività della squadra in vista di un campionato difficile in massima serie. Il Palermo è alla finestra e se capirà che tra Pippo e il Pisa sarà rottura si attiverà per spingere sull’acceleratore e affondare il colpo. Palermo, oltretutto, non lascia indifferente il diretto interessato. Inzaghi, partito nei giorni scorsi per Formentera e tornato a Pisa proprio per l’incontro con la società nerazzurra, è affascinato dalla realtà palermitana. Conosce il calore delle piazze del Sud e, complice l’appeal di una società come il City Football Group, direbbe subito “sì” al club di viale del Fante in caso di fumata nera con il sodalizio toscano. A Inzaghi, già contattato prima che la scelta per la panchina rosanero cadesse su Dionisi, il Palermo offrirebbe un ricco triennale.