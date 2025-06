Mastantuono, il Real vuole beffare Luis Enrique: la posizione del Psg, cosa è successo in Argentina

Il Psg non ha ancora chiuso per Franco Mastantuono e così, come confermano fonti in Argentina, il Real ha mandato un emissario a Buenos Aires per provare a beffare i parigini e chiudere l'operazione. Come? Le merengues vogliono puntare sul fascino che hanno sempre esercitato sul ragazzo, garantendogli un percorso di crescita importante. Il club francese è sempre vicino al classe 2007, considerato da Luis Enrique un vero crack. Ma i freschi Campioni d'Europa non hanno ancora definito tutti gli accordi, lasciando spazio agli spagnoli di inserirsi. La partita si chiuderà definitivamente nelle prossime ore. Ricordiamo che il fantasista classe 2007 ha una clausola da 45 milioni di euro, che le società interessate vorrebbero coprire anche con una serie di bonus.

