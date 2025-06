Pogba ha scelto il Monaco: le ultime trattative sul mercato

L'Udinese piomba su Goglichidze

Dopo Jacopo Fazzini (22), l’Empoli si prepara a salutare anche Ardian Ismajli (28) a zero, e Liberato Cacace (24). Quest’ultimo è richiesto in Serie A con insistenza da Cagliari e Pisa, mentre all’estero è finito sui taccuini dell’Anderlecht e di alcune società turche. Anche il difensore, naturalizzato albanese, è al centro di diversi ragionamenti. Lui è molto ambizioso e vorrebbe fare il salto in questa sessione, firmando per una squadra importante. Ma nel frattempo, si segnala il pressing di Cremonese e Verona: entrambe sono alla ricerca di un centrale affidabile. L’Hellas per il post Diego Coppola (21) segue comunque diversi obiettivi, e tra questi figura sempre Victor Nelsson (26) del Galatasaray. Reduce dal prestito alla Roma, il danese ha rotto con la sua società e deve trovare quindi presto una nuova sistemazione. Un altro centrale in uscita dall’Empoli è sicuramente Saba Goglichidze (20). Il georgiano, accostato anche al Parma e altre società di A, ha avuto un contatto con l’Udinese che dopo Nicolò Bertola (22), non si ferma. Certo è che la sua valutazione è scesa molto rispetto ai 12 milioni di euro richiesti a gennaio.

Calciomercato, la situazione degli attaccanti

Intanto, Andrea Belotti (31) sembra destinato a tornare a Como. L’attaccante italiano non ha particolarmente entusiasmato in questa avventura con il Benfica e al momento non si è parlato di una sua conferma. L’ex punta della Fiorentina Louis Munteanu (23) continua invece ad essere molto richiesto in Europa. In Serie A piace al Genoa, mentre all'estero si sono esposte Maiorca e Siviglia. Il classe 2002 ha trascinato il Cluj firmando ben 25 gol in questa stagione. E adesso il suo valore è sensibilmente cresciuto, attestandosi sui 10 milioni di euro. Quanto al Parma, c'è un duello con la Fiorentina per Hamed Junior Traorè (25). Dopo la convincente esperienza all’Auxerre, l’ex centrocampista di Napoli e Sassuolo lascerà il Bournemouth. La sua valutazione è sui 10 milioni di euro. Il Parma resta anche sulle tracce di Antonino Gallo (25) del Lecce. Passiamo all'Atalanta, dove non viene perso di vista Flip Kostic (32). L’esterno d'attacco, impegnato con la Juve al Mondiale per club, vorrebbe indossare ancora la maglia bianconera ma è consapevole del forte interesse del club nerazzurro. Parliamo di un gradimento scattato ad inizio giugno e che può, con il passare del tempo, evolversi in un’offerta. Sullo sfondo resta il Fenerbahce, che in un’altra fase del mercato potrebbe tornare alla carica per il calciatore serbo. Infine, il Genoa ha accolto il centrocampista Albert Gronbaek (24): oggi le visite mediche.

La situazione degli allenatori

Davide Nicola (52): nelle ultime ore la Cremonese ha migliorato l’offerta per provare ad ottenere il suo sì, dopo giorni di colloqui e rilanci. Le alternative per la panchina portano ai nomi di Marco Giampaolo (57), Luca Gotti (57) e l’ex Torino Paolo Vanoli (52).