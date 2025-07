Il Palermo sul portiere Lezzerini: è lui l'alternativa ad Audero

PALERMO - Allarme Palumbo per il Palermo: la trattativa già definita da tempo, con accordo totale col giocatore ben felice di sbarcare in Sicilia agli ordini di Inzaghi, ha subito un rallentamento per le indecisioni di Dario Saric che i rosa avevano inserito come contropartita a favore del Modena, oltre ad un robusto conguaglio. Saric ha preso tempo, dopo il prestito al Cesena non rientra certamente nei progetti rosanero ma vuole guardarsi intorno prima di accettare il trasferimento in Emilia. Avrebbe offerte anche dalla Turchia, dove ha giocato due stagioni fa, e comunque vuole avere voce in capitolo sul suo destino. Finché non si sblocca questo nodo, la situazione resta in stand by perché il diesse Osti non intende aumentare la parte “cash” per chiudere l'operazione. Il Palermo mantiene un sostanziale ottimismo sul fatto che in qualche modo Palumbo arriverà, ma al momento un acquisto che poteva considerarsi chiuso entra invece in un margine di dubbio. E si tratta di uno dei pezzi pregiati su cui la società ha costruito il suo piano di rafforzamento. All'inizio della prossima settimana, si attendono sviluppi.

L'ingaggio di Elia

Situazione simile ma non uguale per Elia: il Palermo ha l'accordo sia con l'esterno che con lo Spezia ma l'addio di Elia dalla Liguria è legato ad un contenzioso fra il procuratore e il club. Le ufficialità dunque si protraggono ma il progetto di fondo rosanero non cambia. Ci sono eventuali soluzioni alternative ma verranno prese in considerazione solo nel momento in cui si capirà che le trattative sono definitivamente tramontate.

Cistana e Lazzerini

La manca iscrizione del Brescia mette sul mercato una serie di giocatori improvvisamente svincolatisi e un paio di questi sono finiti nel mirino di Osti. Ma se Andrea Cistana (28) è un profilo considerato e al momento non una priorità per il ruolo di difensore destro (Marcandalli e Giorgini restano i favoriti), gli occhi rosanero si sono posati soprattutto su Luca Lezzerini (30), che potrebbe completare l'organigramma dei portieri se sfumerà il ritorno di Audero mentre esce dai radar Klinsmann del Cesena. Le gerarchie fra i pali come detto saranno comunque definite in ritiro una volta valutate le condizioni di Gomis.

La campagna abbonamenti del Palermo

Annunciato per lunedì il via della campagna abbonamenti, per il cui slogan è stata scelta la parola “Amunì” tipica del dialetto palermitano. Letteralmente vuol dire “andiamo” ma la sua accezione è molto più ampia. Costi invariati rispetto alla stagione precedente, promozioni speciali per i vecchi abbonati e agevolazioni per i nuovi, convenzione con l’Università di Palermo e quota di 2 euro ad abbonamento destinata al progetto Palermo in the Community per la creazione di campi di calcetto nei quartieri più disagiati, a cominciare da quello che il Cfg realizzerà al Cep sotto il murales dedicato a Totò Schillaci.