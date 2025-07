"Morata vicinissimo al Como, raggiunto l'accordo con l'attaccante spagnolo"

"Il Como ha trovato l'accordo con Morata, il Milan sta lavorando per accelerare la fine del prestito al Galatasaray". Il quotidiano spagnolo As rilancia una indiscrezione relativa alla trattativa per portare l'attaccante iberico alla corte di Fabregas. Ai lettori è stato inoltre chiesto, attraverso un sondaggio, se ritengano che per Morata sia la scelta giusta raggiungere Fabregas al Como.