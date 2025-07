Szczesny prolunga il contratto con il Barcellona: i dettagli del rinnovo

BARCELLONA (SPAGNA) - Wojciech Szczesny non lascia e rilancia. Dopo aver annunciato il ritiro la scorsa estate, il portiere polacco ex di Roma e Juve ha poi accettato a ottobre l'offerta del Barcellona (chiamato per sostituire l'infortunato Marc ter Stegen), disputando una stagione da protagonista che gli è valsa ora il rinnovo del contratto con il club catalano.