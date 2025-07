Serie A, l’analisi delle squadre: Napoli in vantaggio, Inter in crisi di identità 

L’allenatore più scudettato d’Italia è il primo a iniziare la stagione. Allegri ha fretta, altro che 'ci vuole della calma'. Ha furia e anche le idee chiare. "Il Napoli è sempre la favorita, poi ci sono Inter, Juve, Roma, Lazio e Atalanta. Arrivare nelle quattro non è assolutamente facile. Il calcio è difficile". E siccome è difficile cominciamo subito a inquadrare il campionato 2025-26 nonostante le difficoltà del momento, col mercato in chiusura fra poco meno di due mesi e con la certezza di aggiornare e rinnovare i giudizi più di una volta. Ha ragione Allegri quando dice che il Napoli è la squadra favorita? Probabilmente sì, per diverse ragioni. La prima candidatura è obbligatoria in quanto detentrice del titolo, poi va ricordato il miglioramento sul piano tecnico che porterà De Bruyne, la terza ragione sta nella continuità… didattica col maestro Conte e la quarta nelle scorie che la sua vera rivale, l’Inter, si trascinerà dietro dal folle Mondiale per club. Se si pensa che appena dieci mesi fa la squadra di Conte non rientrava nel gruppo delle favorite (e non ce la metteva nemmeno l’allenatore), significa che il salto in avanti è stato enorme e che oggi la differenza con l’Inter sta anche nella chiarezza di idee e di programmi: il Napoli è già squadra con un allenatore esperto e vincente, l’Inter è in piena bagarre dialettica all’interno dello spogliatoio, non sa ancora chi resterà e chi se ne andrà ed è allenata da un giovane tecnico alle prime armi.