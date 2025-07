Di Maria torna al Rosario Central: le sue lacrime commuovono i tifosi

ROMA - 'Volver' è il titolo del tango argentino forse più conosciuto nel mondo. Una colonna sonora perfetta per la storia di Angel Di Maria che a 37 anni, dopo le 17 enne stagioni vissute in Europa (con le maglie di Benfica, Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain, Juve e di nuovo Benfica) riparte dalla sua Argentina e, soprattutto, dal suo Rosario Central .

Di Maria torna al Rosario e non trattiene le lacrime

L'esterno, campione del mondo con la 'Seleccion' in Qatar nel 2022, è cresciuto proprio nelle giovanili del club gialloblù con cui poi ha anche esordito tra i professionisti. "Tornare a giocare al Rosario Central era esattamente ciò che volevo. È qualcosa di molto bello, che sognavo da tanto tempo - ha detto 'El Fideo', visibilmente commosso e trattenendo a stento le lacrime durante la conferenza stampa di ri-presentazione -. Oggi mi stavo allenando e non potevo crederci di essere qui: volevo da tempo chiudere la carriera qui al Central. Ma non penso al ritiro adesso, penso a giocare. Il resto si vedrà dopo". Parole che insieme al suo puanto hanno commosso anche i tifosi gialloblù, felici di riaccoglierlo 'a casa'.