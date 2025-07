Palermo, Bani l’idea per Inzaghi

PALERMO - È ufficiale: Tommaso Augello (30) è un nuovo giocatore del Palermo . Ieri l’annuncio. L’esterno sinistro classe 1994 arriva a parametro zero dopo la scadenza del contratto con il Cagliari e ha firmato un contratto biennale con opzione per il terzo anno. Obiettivo centrato. Il Palermo aveva bisogno di coprire un buco sulla fascia sinistra con un titolare strutturato e di un certo livello e Augello, che il direttore sportivo Osti conosce dalla Sampdoria , rispecchia perfettamente l’identikit tracciato dai rosanero. Pippo Inzaghi avrà a disposizione un giocatore duttile (può agire come quinto di centrocampo o come terzino in una difesa a 4) e con una notevole esperienza maturata attraverso un percorso iniziato nel campionato di serie D e impreziosito dall’approdo in Serie A. Categoria in cui ha collezionato 197 presenze e che ha frequentato nelle ultime 6 stagioni di cui 4 di fila alla Sampdoria e le ultime 2 al Cagliari con cui nel 2024-25 ha recitato un ruolo da protagonista con 7 assist in 38 presenze.

Palermo, piace Bani per la difesa

Esperienza e affidabilità sono i tratti distintivi del primo volto nuovo della campagna acquisti per la stagione 2025/26. E sono gli stessi requisiti che possiede Mattia Bani (31), uno dei profili valutati per il consolidamento, in difesa, del comparto dei centrali. Il difensore del Genoa, reduce da una stagione positiva, ha caratteristiche funzionali alle esigenze del club targato City Group pronto ad intervenire nel pacchetto arretro con linee guida molto chiare: formare con Diakité la coppia dei braccetti di destra, valutare in ritiro l’affidabilità di Peda come alternativa a Magnani (e si è proposto il 28enne Andrea Cistana, ex Brescia e ora svincolato, che resta sotto osservazione) e trovare un vice Ceccaroni sul centrosinistra. Possibilmente Under, “categoria” di cui fa parte Lorenzo Lucchesi (22), difensore di proprietà della Fiorentina seguito anche dai rosanero. E sono Under anche Alessandro Marcandalli (22) del Genoa e Andrea Giorgini (23) in forza al Sudtirol, centrali o braccetti di destra già entrati da diversi giorni nei radar del Palermo.

Gyasi obiettivo alternativo a Elia per la corsia destra

Dopo l’acquisto di Augello, nel frattempo, il mirino del ds Osti si sposterà sulla corsia opposta. Per la fascia destra il prescelto è ancora Salvatore Elia (26) ma alla luce del rallentamento che ha subito la trattativa con lo Spezia il dirigente ha individuato le possibili alternative. In prima fila Emmanuel Gyasi (31) dell’Empoli. Per il centrocampo, inoltre, ancora valida l’opzione relativa al montenegrino Vasilije Adzic (19) che la Juventus, però, darebbe solo in prestito. Incoraggiante, intanto, l’avvio della campagna abbonamenti. Dopo le prime 24 ore di vendita in prelazione sono 2.542 le tessere rinnovate per la stagione 2025/26.