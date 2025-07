Gattuso in Serie D... ma è il cugino di Ringhio, il nuovo ct dell’Italia

Un Gattuso in Serie D. Non si tratta certo del nuovo commissario tecnico della Nazionale, recentemente subentrato al posto dell'esonerato Spalletti, bensì del cugino Francesco. Il giovane portiere si è trasferito nel girone A della quarta serie italiana, attirando su di sé i riflettori di tutta Italia per via di un cognome familiare agli appassionati di calcio.