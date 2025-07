Papu Gomez riparte dalla Serie B: è fatta per il Padova

A Padova è tutto pronto per la rinascita del Papu Gomez . L'ex Atalanta e campione del mondo nel 2022 con l'Argentina sarà un nuovo giocatore dei veneti: si attende la firma ufficiale entro 24 ore, stamattina ha svolto le visite mediche . Il contratto prevede una cifra attorno ai 500mila euro più bonus spalmati su due anni, con opzione di rinnovo per la stagione successiva. Un'occasione di rilancio importantissima per il 37enne dopo la squalifica per doping che l'ha fermato fino a ottobre 2025. Per il Padova un rinforzo dalla grande qualità per affrontare al meglio il ritorno in Serie B.

Papu Gomez, visite mediche con il Padova: entro 24 ore la firma

Il fisico non sarà più quello dei tempi dell'Atalanta, ma in questo periodo lontano dal campo si è tenuto in forma allenandosi anche con il Renate in Serie C. Papu Gomez si unirá alla squadra a partire dal ritiro estivo che partirà tra poco più di una settimana a Pieve di Cadore, in provincia di Belluno. Mentre per il rientro ufficiale in campo bisognerà aspettare il 20 ottobre, quando scadrà la squalifica e Gomez sarà teoricamente schierabile. Gomez in mattinata ha svolto le visite mediche al Poliambulatorio Arcella, mentre il resto della sua futura squadra si recava alla Basilica del Santo dove è stata donata al priore padre Antonio Ramina una maglia numero 10 con scritto S.Antonio.