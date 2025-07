Genoa, ufficiale il rinnovo di Messias: l'annuncio

Il Genoa ha ufficializzato il rinnovo di Junior Messias. Nonostante il suo contratto con i rossoblù fosse scaduto da 12 giorni, con la fine di giugno, l'ex Milan ha trovato l'accordo con il club per rimanere nella prossima stagione. Arrivato in Liguria nel 2023 dopo il ritorno in Serie A, ha realizzato tre gol e un assist in 36 partite con i rossoblù. L'ultima stagione ha dovuto affrontare parecchi infortuni che hanno frenato il suo rendimento.