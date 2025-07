Emmanuel Gyabuaa, 23 anni, centrocampista dell’ Atalanta con passaporto italiano, ha sostenuto oggi le visite mediche a Villa Stuart per l’Avellino. Altro colpo della squadra irpina: Lorenco Simic, difensore croato di 28 anni, proviene dal Maccabi, ma ha una lunga esperienza in Italia. Anche lui a Roma per le visite. Per Simic manca solo l’ufficialità.