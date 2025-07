Thiago Almada dal Botafogo all'Atletico Madrid: i dettagli dell'accordo

Thiago Almada all'Atletico Madrid: il comunicato ufficiale

Almada ha disputato la seconda parte della scorsa stagione in prestito all’Olympique Lione. Il comunicato ufficiale dell'Atletico Madrid: "L'Atletico Madrid e il Botafogo hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del 24enne nazionale argentino Thiago Almada. Il giocatore si recherà a Madrid per sottoporsi alle visite mediche e, successivamente, firmerà il contratto per formalizzare l'accordo".