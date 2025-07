Folorunsho al Cagliari in dirittura d'arrivo

CAGLIARI - «Folorunsho? Arriva, me lo ha detto Angelozzi». Sganciata la bomba, il presidente Giulini si allontana allegro in sella alla bicicletta per percorrere i tre chilometri che separano il campo di allenamento all’albergo di Ponte di Legno che ospita il Cagliari . Il singolare annuncio del secondo acquisto rossoblù , dopo quello del centravanti Borrelli, Giulini lo ha fatto rispondendo al volo a una domanda dell’inviato del sito “Centotrentuno”, che proprio in quel momento era in diretta streaming. Il più è fatto, il ds Angelozzi sta definendo i dettagli con il collega del Napoli. Sarà un prestito con diritto o obbligo di riscatto, questo il punto ancora da definire .

Cagliari, ecco Folorunsho

Michael Folorunsho, 27 anni, italiano di origini nigeriane, centrocampista di grande struttura fisica (1.90 di statura), è reduce da una stagione in prestito alla Fiorentina, con la quale ha giocato quattordici partite in campionato e cinque in Conference League. Il Cagliari lo aveva nel mirino da quando aveva ceduto Makoumbou ai turchi del Samsunspor. Chiaro l’intento di Angelozzi e Pisacane di affidare la regia a Prati, sostenuto da due mediani di grande forza fisica come Adopo e Folorunsho, con alle spalle Deiola, altro giocatore dotato di corsa e potenza.

Cagliari, sfuma Sebastiano Esposito

Si è invece notevolmente affievolita la pista che porta a Sebastiano Esposito, attaccante l’anno scorso all’Empoli ma di proprietà dell’Inter. Al momento l’attaccante non è una priorità. Pisacane dispone di tre centravanti, Borrelli, Pavoletti e Piccoli, e molti fra trequartisti, seconde punte e esterni offensivi, come Gaetano, Trepy, Sulev, Felici, Luvumbo, Vinciguerra. Per la difesa, prima di fare altre mosse, Pisacane vuole valutare se Obert e Idrissi sono in grado di coprire la fascia sinistra, mentre la società andrebbe alla ricerca di un esterno destro solo se si concretizzasse la cessione di Zortea. Infine, definito il prestito al Pisa di Simone Scuffet, ceduto nel gennaio scorso al Napoli per fare il secondo a Meret in cambio di Caprile.

Cagliari, vertice di mercato

Giulini è arrivato in ritiro nella tarda serata di martedì, insieme all’ad Carlo Catte e a Yerry Mina, tornato dalla Colombia dopo aver usufruito di qualche giorno di permesso per motivi personali. Ieri, Giulini, Angelozzi e Pisacane hanno fatto il punto della situazione, mentre Mina ha iniziato in palestra un lavoro personalizzato. Da Cagliari, ottime notizie sul fronte abbonamenti: superata quota 11.500. Nelle curve e nei distinti laterali sono terminati i posti destinati agli abbonamenti.