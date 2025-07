Il Bari punta su Verre. Catanzaro, c'è Nuamah

ROMA - Arriva Patrick Nuamah (19). Il talento del Brescia (23 presenze e una rete), svincolatosi d’ufficio dalla società lombarda che ripartirà dai dilettanti, è diventato un nuovo calciatore del Sassuolo, pronto a girarlo al Catanzaro in prestito secco. Per portare a Catanzaro l’ala sinistra/trequartista italo-ghanese che ha già vestito l’azzurro dell’Under 20, il ds Ciro Polito ha battuto la concorrenza di altre società che ambivano ad avere il talento di Nuamak. Il Catanzaro ha anche depositato il contratto con l’ex Marsiglia Sayha Seha (20), attaccante già in ritiro. A fronte degli arrivi c’è la partenza del centrale difensivo Stefano Scognamillo (31), dopo 169 presenze, 6 reti e 7 assist col Catanzaro, già oggi a Benevento per visite mediche e firma. Con il club sannita si è parlato anche dell’attaccante napoletano Mario Perlingieri (19), 31 presenze con 5 reti e 3 assist nell’ultima annata. Intanto, il centrale greco Dimitrios Nikolaou (27) ha raggiunto in serata il ritiro del Bari a Roccaraso. Trattativa chiusa col Palermo per un prestito secco. Oggi visite mediche e firma. Ha sottoscritto un triennale, invece, il belga Matthias Verreth (27) nuovo regista biancorosso. Liam Henderson (29), invece, prende tempo aspettando la A per non perdere la nazionale. E il Bari si guarda intorno. C’è Valerio Verre (31), centrocampista offensivo del Palermo. Ventotto presenze e 4 assist nella scorsa stagione. Trattativa in stand by col Venezia per Nunzio Lella (25). Mehdi Dorval (24), pezzo pregiato del mercato del Bari, è nel mirino di un club estero. L’attaccante Giacomo Manzari (24) rientrato dal prestito alla Carrarese è nei piani del nuovo Brescia.

Avellino scatenato sul mercato

Avellino scatenato sul mercato degli under. Concluso lo scambio di documenti con la Juventus per il portiere Giovanni Daffara (20), che arriva in biancoverde in prestito con diritto di riscatto. E' a un passo il trequartista Michele Besaggio (23) svincolato dal Brescia: per lui è pronto un triennale. Trattativa aperta col Napoli per difensore centrale Nosa Edward Oberatin (23). Mentre continua il lavoro di preparazione precampionato nel ritiro a Rivisondoli, il ds Aiello resta vigile anche sul fronte degli over: Gennaro Tutino (28), in uscita dalla Sampdoria, resta l’obiettivo per completare l’attacco e la ricerca di un esterno di centrocampo per permettere al tecnico Biancolino di lavorare sul modulo alternativo al 4-3-1-2 che il tecnico, fresco di rinnovo fino al 2028, ha deciso di adottare: il 3-4-1-2.

Serie B, tutti gli altri affari

Il difensore Matteo Onofri (21) è un nuovo giocatore dello Spezia. Liberato Cacace (23), terzino sinistro italo-neozelandese, lascerà Empoli per giocare nella serie cadetta inglese. Tre milioni di euro saranno versati dal Wrexham al club toscano. In entrata gli azzurri sono sempre più vicini a Franco Carboni (22), difensore di scuola Inter, ex di Cagliari, Monza, Ternana, River Plate e Venezia. Kleis Bozhanaj (24), centrocampista di qualità, lascia il Modena per rinforzare la Carrarese che rivuole il portiere Vincenzo Fiorillo (35) e l'attaccante Ernesto Torregrossa (33), dalla Salernitana. Fumata bianca per Simone Tronchin (22) al Sudtirol: triennale. La Juve Stabia saluta il difensore Cristian Andreoni (33), in prestito al Crotone e il centrocampista Elian Demirovic (25) agli sloveni del Primorje. Bloccato il centrocampista dell'Inter Giacomo De Pieri (18). Ufficiale l’arrivo dal Modena del difensore Giovanni Zaro (31). I difensori Simone Pieraccini (21) e Daniele Donnarumma (33) ceduti al Catania. Sempre calda la pista dell’attaccante Marco Olivieri (26) della Triestina. Tutto fatto per Elayis Tavsan (24) alla Reggiana, esterno offensivo olandese che arriva in prestito dall’Hellas Verona dopo l’ultima stagione al Cesena. Interessa Matteo Rover (26). Piace il terzino del Bologna Tommaso Corazza (21).