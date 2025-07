Juventus, il Manchester United scarica definitivamente Sancho: cosa è successo

Jadon Sancho è a un passo dalla Juve. Il club bianconero ha trovato un accordo di massima con gli inglesi per un trasferimento a titolo definitivo, sui 15-17 milioni di euro, ed è in stretto contatto con gli agenti del calciatore per gli ultimi dettagli. La cifra finale dipenderà dalla buonuscita che i Red Devils riconosceranno all’attaccante come incentivo all’esodo. Igor Tudor lo aspetta per il ritiro e spera di abbracciarlo già questa settimana. Il croato, ricordiamolo, ha dato immediatamente il suo assenso all’operazione e sa che le uscite di Mbangula e Weah potranno dare un ulteriore impulso all'affare.