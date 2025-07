Calabria in cerca di una nuova squadra: intanto si allena da solo come un vero guerriero

Calabria è ancora svincolato e si allena da solo

In attesa di novità dal mercato, il giocatore ha scelto di continuare ad allenarsi da solo per mantenere la condizione fisica e farsi trovare pronto.

Calabria resta in attesa

Nonostante l’esperienza maturata in Serie A e oltre 200 presenze con la maglia rossonera, finora non sono arrivate offerte concrete che abbiano portato alla firma. Calabria, però, resta fiducioso: la volontà è quella di rimettersi in gioco già in questa sessione estiva.