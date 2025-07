Palermo, ufficiale l'acquisto di Palumbo dal Modena: nell'affare anche Di Mariano

Palermo, ecco Antonio Palumbo: l'annuncio ufficiale

Questa la nota ufficiale del club rosanero. che ha accolto così Antonio Palumbo: "Il Palermo FC - scrive la società siciliana - comunica di aver acquisito dal Modena FC le prestazioni sportive di Antonio Palumbo. Il calciatore si trasferisce a titolo definitivo legandosi al Club di Viale del Fante con un contratto pluriennale. Ad Antonio il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero".

Il Modena saluta Palumbo e accoglie Di Mariano

I canarini, invece, hanno annunciato così l'arrivo di Francesco Di Mariano all'ombra del "Braglia": "Il Modena FC - si legge - comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Francesco Di Mariano dal Palermo FC. Attaccante palermitano classe 1996, si è legato club con un contratto fino al 30 giugno 2027. Esterno offensivo duttile, capace di abbinare qualità tecniche a rapidità e dinamismo, vanta ben 249 presenze in Serie B, impreziosite da 26 reti, oltre a due promozioni in Serie A e convocazioni con le Nazionali giovanili azzurre. Cresciuto nella scuola calcio di Palermo dello zio Totò Schillaci, all’età di 14 anni passa al Lecce, dove arriva ad esordire tra i professionisti in Lega Pro a soli 16 anni nella stagione. Si trasferisce poi alla Roma, con cui disputa per due stagioni il campionato Primavera e la UEFA Youth League.

Dopo le prime esperienze tra i grandi in Serie C con Ancona e Monopoli, a 20 anni ci confronta per la prima volta con la Serie B, passando a titolo definitivo dalla Roma al Novara, dove in due stagioni colleziona 55 presenze, 4 gol e 3 assist. Nel 2018 approda al Venezia: già alla prima stagione chiude da capocannoniere dei lagunari con 8 reti. Nel 2020-21 è protagonista della storica promozione in Serie A, firmando 3 gol e 7 assist e risultando decisivo con la rete che regala al Venezia la vittoria nella finale playoff contro il Cittadella. Nell’estate 2021 passa al Lecce e contribuisce in modo determinante al ritorno dei salentini in Serie A con 33 presenze e 5 reti, trovando quindi la seconda promozione consecutiva nella massima serie. Nel 2022 firma con il Palermo, indossando la maglia rosanero per 3 stagioni, con un bilancio complessivo di 79 presenze, 5 gol e 10 assist. Il Presidente Carlo Rivetti e tutto il Modena F.C. danno a Francesco il benvenuto nella famiglia gialloblù".