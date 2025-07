Como, ufficiale la cessione di Strefezza: è un nuovo giocatore dell'Olympiacos

Como, Strefezza ceduto all'Olympiacos: il comunicato

Questo il comunicato del Como per ufficializzare la cessione: "Como 1907 conferma il trasferimento definitivo di Gabriel Strefezza all'Olympiakos. Strefezza è entrato a far parte del club nel gennaio 2023 e si è rapidamente affermato come una presenza determinante, sia nello spogliatoio che in campo. Dal gol al debutto contro la Ternana al contributo decisivo alla vittoria contro il Brescia, il suo impatto iniziale ha dato il tono a una stagione storica che ha culminato con la promozione del Como in Serie A. Per tutta la stagione 2024/25, il suo contributo è rimasto costante e autorevole. Con 37 presenze, sei gol e quattro assist, Strefezza ha giocato un ruolo centrale in alcuni dei momenti più memorabili del club. Como 1907 ringrazia Gabriel per la sua professionalità, il suo carattere e il suo impegno e gli augura il meglio per il prossimo capitolo della sua carriera".