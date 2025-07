Pisa, perché Cuadrado ha scelto i nerazzurri

Colpo del Pisa: i toscani hanno festeggiato l’accordo per Juan Cuadrado. Svincolato dopo l’esperienza all’Atalanta, il colombiano voleva rimanere in Italia e così, anche stamane, ha respinto l’assalto del Valencia che fino all’ultimo ha provato a convincerlo ad accettare la propria offerta. Dal 21 gennaio al 4 maggio l'attaccante esterno ha saltato una sola partita, quella contro l’Inter del 16 marzo: è quindi carico e pronto per questa nuova avventura in Serie A.