Ufficiale: Sesko nuovo attaccante del Manchester United

Benjamin Sesko è ufficialmente un giocatore del Manchester United. L'attaccante sloveno saluuta il Lipsia: è un calciatore dei Red Devils. Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 20230. Ad annunciarlo il club inglese attraverso un comunicato ufficiale.
Sesko al Manchester United, il comunicato dei Red Devils
Il comunicato del Manchester United: "Il Manchester United è lieto di confermare che Benjamin Sesko è entrato a far parte del club, in attesa della registrazione ufficiale. L’attaccante sloveno ha firmato un contratto fino a giugno 2030. Nelle ultime due stagioni, Sesko ha segnato più gol di qualsiasi altro giocatore sotto i 23 anni nei cinque principali campionati europei. Il 22enne ha realizzato 21 gol e fornito sei assist con il RB Lipsia nell’ultima stagione. Con la nazionale slovena, ha già collezionato 41 presenze e segnato 16 gol, dopo essere diventato il più giovane debuttante della storia del suo paese nel 2021".
Wilcox: "Sesko ha un potenziale di livello mondiale"
Jason Wilcox, direttore sportivo dello United, ha commentato: "Benjamin possiede una combinazione rara di velocità esplosiva e capacità di dominare fisicamente i difensori, che lo rende uno dei giovani talenti più straordinari del calcio mondiale. Abbiamo seguito da vicino la carriera di Benjamin; tutte le nostre analisi e ricerche hanno concluso che possiede le qualità e la personalità necessarie per affermarsi al Manchester United. Sotto la guida di Amorim e del nostro eccellente team tecnico, Benjamin entra in un ambiente perfetto per aiutarlo a raggiungere il suo potenziale di livello mondiale. Il desiderio mostrato da tutti i nostri nuovi acquisti di unirsi al club quest’estate evidenzia l’attrattiva e il prestigio del Manchester United, mentre continuiamo a costruire e sviluppare una squadra in grado di competere per i trofei più importanti".