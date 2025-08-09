Ufficiale: Sesko nuovo attaccante del Manchester United

Benjamin Sesko è ufficialmente un giocatore del Manchester United . L'attaccante sloveno saluuta il Lipsia : è un calciatore dei Red Devils. Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 20230 . Ad annunciarlo il club inglese attraverso un comunicato ufficiale.

Sesko al Manchester United, il comunicato dei Red Devils

Il comunicato del Manchester United: "Il Manchester United è lieto di confermare che Benjamin Sesko è entrato a far parte del club, in attesa della registrazione ufficiale. L’attaccante sloveno ha firmato un contratto fino a giugno 2030. Nelle ultime due stagioni, Sesko ha segnato più gol di qualsiasi altro giocatore sotto i 23 anni nei cinque principali campionati europei. Il 22enne ha realizzato 21 gol e fornito sei assist con il RB Lipsia nell’ultima stagione. Con la nazionale slovena, ha già collezionato 41 presenze e segnato 16 gol, dopo essere diventato il più giovane debuttante della storia del suo paese nel 2021".

Wilcox: "Sesko ha un potenziale di livello mondiale"

Jason Wilcox, direttore sportivo dello United, ha commentato: "Benjamin possiede una combinazione rara di velocità esplosiva e capacità di dominare fisicamente i difensori, che lo rende uno dei giovani talenti più straordinari del calcio mondiale. Abbiamo seguito da vicino la carriera di Benjamin; tutte le nostre analisi e ricerche hanno concluso che possiede le qualità e la personalità necessarie per affermarsi al Manchester United. Sotto la guida di Amorim e del nostro eccellente team tecnico, Benjamin entra in un ambiente perfetto per aiutarlo a raggiungere il suo potenziale di livello mondiale. Il desiderio mostrato da tutti i nostri nuovi acquisti di unirsi al club quest’estate evidenzia l’attrattiva e il prestigio del Manchester United, mentre continuiamo a costruire e sviluppare una squadra in grado di competere per i trofei più importanti".