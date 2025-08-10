Lecce, non solo una big per Krstovic: il montenegrino ha anche un'altra priorità

Non ci sono mai stati dubbi sulla volontà di Nikola Krstovic. L'attaccante montenegrino, classe 2000, fa parte del gruppo dei calciatori considerati a fine ciclo, perché da ormai alcuni mesi ha deciso di cambiare maglia per fare, appunto, il salto. Anche a gennaio il Lecce aveva ricevuto delle offerte importanti, in particolare dal Betis, ma nei giorni della cessione di Patrick Dorgu nessuno voleva privarsi di un altro elemento così importante. Diverso, ovviamente, il programma per l'estate. La società giallorossa è infatti pronta ad ascoltare proposte per il proprio attaccante, tanto che Pantaleo Corvino ha già fissato un prezzo intorno ai 25 milioni di euro, con bonus, per la sua cessione. A giugno si è fatto avanti il Leeds poi, da qualche giorno, è stato il Wolfsburg a chiedere informazioni. Ma Krstovic sogna ancora un club di Serie A e, ad oggi, non è un mistero il suo enorme fascino per i colori della Roma.