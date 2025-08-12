Il Liverpool vuole Leoni: quanto chiede il Parma, i dettagli

Tra le big italiane, Inter soprattutto, si sta inserendo il Liverpool nelle varie trattative per Leoni. Le squadre di Serie A non hanno ancora affondato il colpo per il giovane difensore del Parma, quindi ci pensano i Reds a far fare il passo in avanti al giocatore. Il Liverpool è la regina indiscussa del mercato con acquisti mirati a cifre folli, come Ekitike, Wirtz e Frimpong. Ora anche Leoni, per il quale i Reds hanno mostrato un forte interessamento.