Il Liverpool vuole Leoni: quanto chiede il Parma, i dettagli

Forte interessamento dei Reds per il difensore italiano classe 2006: la situazione
Il Liverpool vuole Leoni: quanto chiede il Parma, i dettagli
1 min

Tra le big italiane, Inter soprattutto, si sta inserendo il Liverpool nelle varie trattative per Leoni. Le squadre di Serie A non hanno ancora affondato il colpo per il giovane difensore del Parma, quindi ci pensano i Reds a far fare il passo in avanti al giocatore. Il Liverpool è la regina indiscussa del mercato con acquisti mirati a cifre folli, come Ekitike, Wirtz e Frimpong. Ora anche Leoni, per il quale i Reds hanno mostrato un forte interessamento

Liverpool-Leoni, la situazione

Il Parma però, per aprire alla cessione del classe 2006, chiede almeno 30 milioni di euro più cinque di bonus. Per il momento si registra solamente un interessamento importante da parte del Liverpool per Leoni, quindi la trattativa deve essere ancora intavolata. Ma il futuro del difensore potrebbe veramente parlare inglese. Il difensore si è messo in mostra nella scorsa stagione diventando un pilastro della squadra alla sua prima annata in Serie A, 17 presenze e un gol. Il Parma lo aveva preso nella scorsa stagione dalla Sampdoria, dove aveva centrato i playoff di Serie B con Pirlo in panchina. 

