Leoni al Liverpool, è ufficiale: "Impossibile dire no"

Le prime dichiarazioni di Leoni

"Non è possibile dire no a questo club". Sono le prime parole da giocatore del Liverpool di Giovanni Leoni dopo l'ufficialità del suo trasferimento dal Parma alla società inglese. "Sono molto felice di essere qui. È davvero una bella sensazione e sono onorato - ha aggiunto il difensore - Quando ho saputo dell'interesse del Liverpool ho detto 'Wow, è pazzesco'. Se è stato facile prendere questa decisione? Sì, perchè è uno dei migliori club al mondo".