Leoni al Liverpool, è ufficiale: "Impossibile dire no"

ROMA - Giovanni Leoni è stato ceduto a titolo definitivo al Liverpool Football Club. Lo comunica il Parma in una nota sul proprio sito ufficiale. "Dal debutto in Serie A il 9 novembre 2024 contro il Venezia fino all’ultima partita in campionato contro il Napoli, il 18 maggio scorso: una storia consumata in 17 partite, un gol contro il Cagliari, performance eccellenti, prestazioni da leader di fronte a grandissimi avversari. Una storia di 17 partite che resterà per sempre nei cuori gialloblu, una storia che ti porterà lontano per continuare a scrivere pagine indelebili del calcio italiano - si legge in una nota del club emiliano - Good luck, Giovanni! Per sempre, orgoglio gialloblù!".
Le prime dichiarazioni di Leoni
"Non è possibile dire no a questo club". Sono le prime parole da giocatore del Liverpool di Giovanni Leoni dopo l'ufficialità del suo trasferimento dal Parma alla società inglese. "Sono molto felice di essere qui. È davvero una bella sensazione e sono onorato - ha aggiunto il difensore - Quando ho saputo dell'interesse del Liverpool ho detto 'Wow, è pazzesco'. Se è stato facile prendere questa decisione? Sì, perchè è uno dei migliori club al mondo".