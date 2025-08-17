Calabria al Panathinaikos: "Perché ho scelto di giocare in Grecia"

Davide Calabria al Panathinaikos . Reduce da una parentesi al Bologna , con cui ha giocato undici partite e vinto la Coppa Italia , il terzino destro è arrivato in Grecia dove ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta greca: "Sono davvero felice di essere qui e di iniziare una nuova avventura. Ringrazio di cuore il presidente, la dirigenza e i tifosi del Panathinaikos, che hanno dimostrato di volermi. Così ho deciso di venire qui. Voglio essere all’altezza delle aspettative".

Calabria: "Volevo iniziare qualcosa di nuovo fuori dall'Italia"

Calabria ha poi aggiunto: "Volevo iniziare qualcosa di nuovo fuori dall'Italia. Sono pronto. Mi sono preparato per poter tornare con un’altra squadra e con la giusta determinazione. Sapevo e apprezzavo il fatto che anche il Panathinaikos mi volesse, quindi sono pronto a lottare per vittorie e titoli".

Calabria: "Tifosi fantastici come quelli del Milan e del Bologna"

Calabria ha concluso: "Vengo dal Milan, che aveva dei tifosi fantastici. Anche Bologna aveva tifosi molto calorosi, che ci hanno sempre sostenuto. So che i tifosi del Panathinaikos sono molto calorosi. Non vedo l’ora di presentarmi davanti a loro, sono sicuro che i tifosi aiuteranno la squadra il più possibile".