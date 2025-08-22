Palermo, ufficiale l'acquisto di Veroli dal Cagliari: tutti i dettagli

Davide Veroli è ufficialmente un nuovo calciatore del Palermo . Il difensore classe 2003 lascia il Cagliari con la formula del prestito con diritto di opzione e obbligo di riscatto ed è pronto ad iniziare l'avventura alla corte di Filippo Inzaghi . C'è l'annuncio da parte di ambo le società, con i rosanero che hanno voluto ricordare sui social nove cose successe nell'anno di nascita del ragazzo cresciuto nelle giovanili rossoblù. Curiosità che hanno scatenato l'ironia dei tifosi del Palermo nella sezione commenti.

Palermo, ufficiale il colpo Veroli: l'annuncio del club rosanero

Questo l'annuncio ufficiale del Palermo, a margine dell'arrivo in Sicilia di Davide Veroli: "Il Palermo FC - si legge - comunica di aver acquisito dal Cagliari Calcio le prestazioni sportive di Davide Veroli. Il calciatore si trasferisce con la formula del prestito con diritto di opzione e obbligo di riscatto. A Davide il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero".

Il Cagliari saluta Davide Veroli

Il Cagliari, invece, ha salutato così il prodotto del suo settore giovanile, pronto a vestire la maglia del Palermo a partire da oggi: "Il Cagliari Calcio - scrive il club sardo - comunica la cessione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Davide Veroli che si trasferisce al Palermo in prestito sino al termine della stagione sportiva 2025/26 con diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni sportive. Classe 2003, ha esordito con la Primavera rossoblù il 1° ottobre 2022, nella vittoria casalinga per 2-1 contro il Napoli. Dopo aver totalizzato in stagione 27 presenze e 5 reti, è passato in prestito alla Sampdoria in B: in Liguria 17 partite, in campo anche nelle due gare di playout contro la Salernitana vinte dai blucerchiati. Rientrato nell’Isola, ha svolto tutto il precampionato agli ordini di mister Pisacane. Ora per il difensore è tempo di una nuova sfida: buon proseguimento di stagione, Davide".