Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Palermo, ufficiale l'acquisto di Veroli dal Cagliari: tutti i dettagli

Si chiude la telenovela di mercato che ha visto protagonista il difensore classe 2003, fortemente voluto da Filippo Inzaghi: simpatico l'annuncio social dei rosanero
Palermo, ufficiale l'acquisto di Veroli dal Cagliari: tutti i dettagli
2 min

Davide Veroli è ufficialmente un nuovo calciatore del Palermo. Il difensore classe 2003 lascia il Cagliari con la formula del prestito con diritto di opzione e obbligo di riscatto ed è pronto ad iniziare l'avventura alla corte di Filippo Inzaghi. C'è l'annuncio da parte di ambo le società, con i rosanero che hanno voluto ricordare sui social nove cose successe nell'anno di nascita del ragazzo cresciuto nelle giovanili rossoblù. Curiosità che hanno scatenato l'ironia dei tifosi del Palermo nella sezione commenti.

Palermo, ufficiale il colpo Veroli: l'annuncio del club rosanero

Questo l'annuncio ufficiale del Palermo, a margine dell'arrivo in Sicilia di Davide Veroli: "Il Palermo FC - si legge - comunica di aver acquisito dal Cagliari Calcio le prestazioni sportive di Davide Veroli. Il calciatore si trasferisce con la formula del prestito con diritto di opzione e obbligo di riscatto. A Davide il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero".

Il Cagliari saluta Davide Veroli

Il Cagliari, invece, ha salutato così il prodotto del suo settore giovanile, pronto a vestire la maglia del Palermo a partire da oggi: "Il Cagliari Calcio - scrive il club sardo - comunica la cessione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Davide Veroli che si trasferisce al Palermo in prestito sino al termine della stagione sportiva 2025/26 con diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni sportive. Classe 2003, ha esordito con la Primavera rossoblù il 1° ottobre 2022, nella vittoria casalinga per 2-1 contro il Napoli. Dopo aver totalizzato in stagione 27 presenze e 5 reti, è passato in prestito alla Sampdoria in B: in Liguria 17 partite, in campo anche nelle due gare di playout contro la Salernitana vinte dai blucerchiati. Rientrato nell’Isola, ha svolto tutto il precampionato agli ordini di mister Pisacane. Ora per il difensore è tempo di una nuova sfida: buon proseguimento di stagione, Davide".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato

Da non perdere

Palermo pronto al debuttoVogliacco verso Palermo