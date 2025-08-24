Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Donnarumma-City, giorni caldi: cosa manca per l’accordo con il Psg

Il portiere campano ha un'intesa con il club di Guardiola
Donnarumma-City, giorni caldi: cosa manca per l’accordo con il Psg© EPA
Eleonora Trotta
1 min

Manca poco alla fine del calciomercato e c’è grande attesa attorno al futuro di Gianluigi Donnarumma. Il portiere campano ha un accordo con il Manchester City per un contratto da 10 milioni di euro all’anno e spera, ormai da un pò di tempo, anche in un’intesa rapida tra le due società. Come è noto, c’è una distanza tra la richiesta (50 milioni) e la prima offerta ufficiosa (30 milioni), ma i contatti proseguiranno per limare le distanze e provare ad arrivare alla stretta di mano. Prima, però, serve la cessione di Ederson al Galatasaray. Anche in questo caso c’è una differenza sulle valutazioni, ma i turchi si sentono tranquilli perché hanno da tempo il sì del brasiliano.

Trafford avvicina Donnarumma?

Proprio l’errore contro il Tottenham di Trafford, schierato al posto di Ederson, è un assist per Gigio che ha salutato i tifosi del Psg, al termine della sfida con l'Angers. Un giro di campo davvero emozionante, che ha fatto il giro del mondo.

