Donnarumma-City, giorni caldi: cosa manca per l’accordo con il Psg

Manca poco alla fine del calciomercato e c’è grande attesa attorno al futuro di Gianluigi Donnarumma. Il portiere campano ha un accordo con il Manchester City per un contratto da 10 milioni di euro all’anno e spera, ormai da un pò di tempo, anche in un’intesa rapida tra le due società. Come è noto, c’è una distanza tra la richiesta (50 milioni) e la prima offerta ufficiosa (30 milioni), ma i contatti proseguiranno per limare le distanze e provare ad arrivare alla stretta di mano. Prima, però, serve la cessione di Ederson al Galatasaray. Anche in questo caso c’è una differenza sulle valutazioni, ma i turchi si sentono tranquilli perché hanno da tempo il sì del brasiliano.