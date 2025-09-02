Perché il Cagliari ha puntato su Belotti

Il Cagliari ieri ha annunciato la firma di Andrea Belotti . Un acquisto importante per i rossoblù che, per il post Roberto Piccoli , avevano deciso di inserire un altro attaccante dopo gli arrivi di Esposito , Kilicsoy e Borrelli . C’era stato un pensiero su Walid Cheddira , finito poi al Sassuolo, ma come raccontato la scelta finale sarebbe avvenuta solo in prossimità del gong, e così è stato.

I motivi della chiusura

I rapporti tra il Cagliari e il Como sono ottimi e nei giorni scorsi è stato quindi naturale approfondire la situazione contrattuale dell’ex Roma, reduce dal prestito al Benfica. Il classe '93 ha fatto capire subito di volersi rilanciare in Serie A, e per i sardi si è trattato di un’operazione ponderata, considerando che l'attaccante ha firmato un contratto annuale. Saranno quindi le prestazioni e i numeri del calciatore in questa stagione a far scattare nuovi ragionamenti per il futuro.