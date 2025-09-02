Perché il Cagliari ha puntato su Belotti

Il Cagliari ieri ha annunciato la firma di Andrea Belotti. Un acquisto importante per i rossoblù che, per il post Roberto Piccoli, avevano deciso di inserire un altro attaccante dopo gli arrivi di Esposito, Kilicsoy e Borrelli. C’era stato un pensiero su Walid Cheddira, finito poi al Sassuolo, ma come raccontato la scelta finale sarebbe avvenuta solo in prossimità del gong, e così è stato.
I motivi della chiusura
I rapporti tra il Cagliari e il Como sono ottimi e nei giorni scorsi è stato quindi naturale approfondire la situazione contrattuale dell’ex Roma, reduce dal prestito al Benfica. Il classe '93 ha fatto capire subito di volersi rilanciare in Serie A, e per i sardi si è trattato di un’operazione ponderata, considerando che l'attaccante ha firmato un contratto annuale. Saranno quindi le prestazioni e i numeri del calciatore in questa stagione a far scattare nuovi ragionamenti per il futuro.