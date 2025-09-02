Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Perché il Cagliari ha puntato su Belotti

Il club rossoblù ieri ha annunciato la firma dell'attaccante fino al 2026
Perché il Cagliari ha puntato su Belotti
Eleonora Trotta
1 min

Il Cagliari ieri ha annunciato la firma di Andrea Belotti. Un acquisto importante per i rossoblù che, per il post Roberto Piccoli, avevano deciso di inserire un altro attaccante dopo gli arrivi di Esposito, Kilicsoy e Borrelli. C’era stato un pensiero su Walid Cheddira, finito poi al Sassuolo, ma come raccontato la scelta finale sarebbe avvenuta solo in prossimità del gong, e così è stato.

I motivi della chiusura

I rapporti tra il Cagliari e il Como sono ottimi e nei giorni scorsi è stato quindi naturale approfondire la situazione contrattuale dell’ex Roma, reduce dal prestito al Benfica. Il classe '93 ha fatto capire subito di volersi rilanciare in Serie A, e per i sardi si è trattato di un’operazione ponderata, considerando che l'attaccante ha firmato un contratto annuale. Saranno quindi le prestazioni e i numeri del calciatore in questa stagione a far scattare nuovi ragionamenti per il futuro.

