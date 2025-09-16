Como, Nico Paz ha già comunicato il proprio futuro: ma c’è un retroscena

Nico Paz aveva già mostrato tutte le sue qualità nel suo primo anno di Serie A. E adesso, dopo appena tre partite, il giovane fantasista è apparso ancora più maturo e sicuro delle proprie doti, come confermano i suoi numeri da top assoluto: due gol più un assist in tre gare, con una media voto molto alta. Il Como si coccola quindi il giovane talento consapevole che questo sarà - secondo gli accordi - l’ultimo anno del calciatore con la maglia azzurra. Il desiderio di Paz è infatti quello di tornare a giugno al Real Madrid, per continuare il percorso di crescita e consacrarsi ad alti livelli. Come è noto, il suo ritorno in Spagna sarebbe potuto avvenire anche prima, ovvero lo scorso giugno, ma il fattore Fabregas si è rivelato fondamentale.