Como, Nico Paz ha già comunicato il proprio futuro: ma c’è un retroscena

Stagione da protagonista per il giovane fantasista, in gol anche contro col Genoa
Como, Nico Paz ha già comunicato il proprio futuro: ma c’è un retroscena© Getty Images
Eleonora Trotta
2 min

Nico Paz aveva già mostrato tutte le sue qualità nel suo primo anno di Serie A. E adesso, dopo appena tre partite, il giovane fantasista è apparso ancora più maturo e sicuro delle proprie doti, come confermano i suoi numeri da top assoluto: due gol più un assist in tre gare, con una media voto molto alta. Il Como si coccola quindi il giovane talento consapevole che questo sarà - secondo gli accordi - l’ultimo anno del calciatore con la maglia azzurra. Il desiderio di Paz è infatti quello di tornare a giugno al Real Madrid, per continuare il percorso di crescita e consacrarsi ad alti livelli. Come è noto, il suo ritorno in Spagna sarebbe potuto avvenire anche prima, ovvero lo scorso giugno, ma il fattore Fabregas si è rivelato fondamentale.

Fabregas decisivo: cosa è successo a giugno

Quando anche Nico Paz ha saputo che non ci sarebbero stati più dubbi sul futuro del tecnico spagnolo (anche se, in realtà, a Como ce ne erano davvero pochi) ha ribadito al Real di voler lavorare ancora con il manager iberico. A nulla è servito, quindi, il corteggiamento incessante del Tottenham, che sperava di ingaggiare il giovane calciatore con un’offerta superiore ai 55 milioni di euro. Paz e il Real hanno deciso che - a meno di clamorose sorprese - la recompra verrà quindi attivata al termine di questa stagione.

