Palermo, è fatta per l'arrivo di Bereszyński: i dettagli dell'accordo

Bartosz Bereszyński si appresta a diventare un nuovo calciatore del Palermo . Il laterale destro classe '92, reduce dall'esperienza in Serie B con la maglia della Sampdoria, ha accettato la proposta economica del City Football Group ed è pronto ad approdare alla corte di Filippo Inzaghi .

Bartosz Bereszyński al Palermo, è fatta. L'esterno difensivo polacco si trasferirà in rosanero a parametro zero, dopo aver salutato la Sampdoria in estate. In Sicilia ritroverà proprio l'ex blucerchiato Carlo Osti, direttore sportivo che ha voluto fortemente regalare un'altra pedina importante a Filippo Inzaghi, a caccia della promozione diretta in Serie A. Bereszyński, che in Italia ha vestito le maglie di Samp, Napoli ed Empoli, può vantare un totale di 207 presenze in Serie A e 22 in B.