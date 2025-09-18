Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Palermo, è fatta per l'arrivo di Bereszyński: i dettagli dell'accordo

Attualmente svincolato, una volta conclusa la sua esperienza con la Sampdoria in Serie B, il difensore ha accettato l'offerta del City Football Group: Inzaghi lo aspetta
1 min

Bartosz Bereszyński si appresta a diventare un nuovo calciatore del Palermo. Il laterale destro classe '92, reduce dall'esperienza in Serie B con la maglia della Sampdoria, ha accettato la proposta economica del City Football Group ed è pronto ad approdare alla corte di Filippo Inzaghi.

Palermo, è fatta per lo svincolato Bereszyński: in arrivo l'ex Sampdoria

Bartosz Bereszyński al Palermo, è fatta. L'esterno difensivo polacco si trasferirà in rosanero a parametro zero, dopo aver salutato la Sampdoria in estate. In Sicilia ritroverà proprio l'ex blucerchiato Carlo Osti, direttore sportivo che ha voluto fortemente regalare un'altra pedina importante a Filippo Inzaghi, a caccia della promozione diretta in Serie A. Bereszyński, che in Italia ha vestito le maglie di Samp, Napoli ed Empoli, può vantare un totale di 207 presenze in Serie A e 22 in B.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato

Da non perdere

Pohjanpalo, il bomber perfettoPalermo, il marchio di fabbrica