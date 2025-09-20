Palestra incontenibile contro il Lecce: tre big non lo mollano, a gennaio lo voleva la Roma

Marco Palestra incontenibile contro il Lecce. Insieme a Belotti, autore della doppietta, l’esterno è stato un pericolo costante per la formazione giallorossa nella sfida di ieri. È suo l’assist che ha portato i rossoblù al momentaneo pareggio con la prima rete dell'attaccante 31enne. Sulla sua corsia di appartenenza, ha praticamente dominato con scatti, giocate e dribbling, obbligando Di Francesco a sostituire Gallo alla fine del primo tempo con un calciatore più fisico come Ndaba.

Il racconto di Palestra al termine della vittoria contro la squadra di Di Francesco

«Siamo contenti - le sue parole a Dazn -, questa squadra gioca sempre al massimo e con un atteggiamento incredibile. Mi sento pronto e credevo di poter dare una mano alla squadra. Belotti? Il suo carisma conta tantissimo, almeno per me che gioco da pochi anni. Non possiamo che essere contenti di averlo con noi così come gli altri».

Palestra è stato anche uno dei protagonisti del calciomercato. Come abbiamo raccontato su queste pagine, la Roma aveva fatto un’offerta da 20 milioni per prenderlo lo scorso gennaio, mentre la Juventus e almeno due importanti società straniere lo hanno corteggiato a lungo nelle prime settimane di mercato. Il Rennes, ad esempio, lo aveva già richiesto, così come altri club che lo seguivano da tempo anche in Under 21. L’intuizione del Cagliari di prenderlo in prestito secco si sta rivelando quindi una una mossa vincente anche per l’Atalanta, che a fine stagione ritroverà un calciatore valorizzato e più esperto.