PARIGI (Francia) - Dopo la vittoria del Pallone d'oro 2025 nello scorso settembre, Ousmane Dembelé chiede un ritocco del contratto al Paris Saint-Germain. Secondo il quotidiano L'Equipe il 28enne attaccante francese avrebbe chiesto un adeguamento dello stipendio. I contatti fra Luis Campos, direttore sportivo del Psg, e Moussa Sissoko, agente di Dembelé, sarebbero già in corso.