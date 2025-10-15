Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Dembelé batte cassa, vuole più soldi: la risposta del Psg è tiepida

Secondo l'Equipe l'attaccante francese vorrebbe un ritocco del contratto in scadenza nel 2028: trattative in corso
1 min

PARIGI (Francia) - Dopo la vittoria del Pallone d'oro 2025 nello scorso settembre, Ousmane Dembelé chiede un ritocco del contratto al Paris Saint-Germain. Secondo il quotidiano L'Equipe il 28enne attaccante francese avrebbe chiesto un adeguamento dello stipendio. I contatti fra Luis Campos, direttore sportivo del Psg, e Moussa Sissoko, agente di Dembelé, sarebbero già in corso.

L'attuale super stipendio di Dembelé

Se da un lato il Psg è pronto ad ascoltare le richieste di Dembelé, che attualmente guadagna 18 milioni di euro lordi a stagione, dall'altro lato non ha intenzione di assecondarle tutte ritenendo l'ex attaccante del Barcellona un elemento importante della squadra, ma non l'unico. L'attuale contratto del calciatore scade il 30 giugno 2028. Soddisfare tutte le richieste di Dembelé, secondo i dirigenti del club parigino, potrebbe alterare l'armonia dello spogliatoio basata anche su un certo equilibrio per quanto riguarda gli ingaggi.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato

