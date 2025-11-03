Balzaretti lascia la Roma: sarà il vice di Benatia al Marsiglia

Federico Balzaretti lascia nuovamente la Roma per andare a lavorare in Francia. L'ex terzino, che nel dicembre scorso era tornato in giallorosso per occuparsi di scouting e calciatori in prestito per il club dei Friedkin, andrà all' Olympique Marsiglia . Balzaretti sarà collaboratore di Medhi Benatia , direttore sportivo del club francese e suo ex compagno di squadra nella Roma, quando entrambi erano calciatori.

Balzaretti, secondo addio alla Roma

Balzaretti, che era già stato dirigente giallorosso tra il 2015 e il 2019, ha risolto il suo contratto con la Roma ed entro breve sarà ufficializzato l’accordo con l’OM, allenato da Roberto De Zerbi. Negli ultimi anni l'ex calciatore, che ha quasi 44 anni, ha svolto anche il ruolo di opinionista e commentatore per varie emittenti, per poi lavorare anche con Udinese e Vicenza.