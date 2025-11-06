Il Galatasaray sogna Messi in prestito

Secondo quanto riportato da 'FotoMac', infatti, il club turco si sarebbe messo in testa di portare il 38enne fantasista a Istanbul, approfittando del calendario della statunitense Major League Soccer e della conseguente sosta forzata dell'Inter Miami, il club proprietario del cartellino dell'ex Barcellona e Psg. A inizio dicembre si chiude il campionato che poi riprenderà a marzo e in una stagione che poi porterà ai Mondiali, una pausa coì lunga potrebbe essere un problema anche per un fuoriclasse come il capitano dell'Argentina campione del mondo. Si sarebbero già mossi anche club arabi, ma lo avrebbe fatto anche il Galatasaray, pronto a pagare al 100% lo stipendio di Messi durante il periodo di prestito.

Da Miami l'argentino parla del suo futuro

E mentre i tifosi del 'Gala' già sognano di vederlo all'opera in giallorosso, da Miami intanto Messi ha parlato del suo futuro in un intervento all'American Business Summit, in cui ha spiegato di voler continuare a giocare (il suo contratto scadrà nel 2028): "Un bilancio della mia carriera? Non è qualcosa a cui ho pensato o di cui mi sono preoccupato - ha spiegato la 'Pulce', otto volte Pallone d'Oro -. Quando mi ritirerò, con il passare degli anni, ovviamente darò molto più valore a tutto ciò che ho fatto nella mia carriera e a ciò che ho ottenuto professionalmente. Ma oggi è il momento di continuare a divertirmi e a giocare".