Avellino, è fatta per Sala del Como: i dettagli

Marco Sala si prepara a tornare in Serie B . Lo aspetta l' Avellino del presidente Angelo Antonio D'Agostino, che ha deciso di investire sull'esterno difensivo di proprietà del Como . Da tempo fuori dai piani di Cesc Fabregas, il classe '99 ha accettato l'offerta presentata dal club biancoverde.

Avellino, è fatta per Marco Sala del Como

È fatta per Marco Sala all'Avellino. Il terzino sinistro è pronto ad approdare alla corte di Raffaele Biancolino, per vivere all'ombra del "Partenio-Lombardi" la seconda parte della stagione sportiva 2025/26. Operazione chiusa sulla base di un trasferimento a titolo definitivo, complice un contratto con il Como che scade il prossimo 30 giugno. Accordo con i Lupi fino al 2028. Il calciatore è atteso in Irpinia già negli ultimi giorni del mese di dicembre, quando potrebbe iniziare ad allenarsi con i nuovi compagni con il placet della società lariana.