Avellino, è fatta per Sala del Como: i dettagli
Marco Sala si prepara a tornare in Serie B. Lo aspetta l'Avellino del presidente Angelo Antonio D'Agostino, che ha deciso di investire sull'esterno difensivo di proprietà del Como. Da tempo fuori dai piani di Cesc Fabregas, il classe '99 ha accettato l'offerta presentata dal club biancoverde.
Avellino, è fatta per Marco Sala del Como
È fatta per Marco Sala all'Avellino. Il terzino sinistro è pronto ad approdare alla corte di Raffaele Biancolino, per vivere all'ombra del "Partenio-Lombardi" la seconda parte della stagione sportiva 2025/26. Operazione chiusa sulla base di un trasferimento a titolo definitivo, complice un contratto con il Como che scade il prossimo 30 giugno. Accordo con i Lupi fino al 2028. Il calciatore è atteso in Irpinia già negli ultimi giorni del mese di dicembre, quando potrebbe iniziare ad allenarsi con i nuovi compagni con il placet della società lariana.