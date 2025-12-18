Thiago Silva rescinde il contratto con il Fluminense: nel suo futuro c'è ancora l'Europa

RIO DE JANEIRO (BRASILE) - Thiago Silva rescinde il contratto con il Fluminense. Il 41enne difensore centrale brasiliano lascia il 'Tricolor carioca' ma non ha alcuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. Il motivo? Partecipare da protagonista al quinto Mondiale della sua strepitosa carriera iniziata proprio con il 'Flu' tra il 2006 e il 2009, per poi tornarci nel 2024 e proseguita in Europa tra Milan, Psg e Chelsea. Secondo la stampa brasiliana, il motivo principale della sua rescissione è legato alla lontananza dalla famiglia: moglie e figli vivono a Londra e i due ragazzi giocano nelle giovanili del Chelsea. Isago, classe 2008, ha recentemente firmato il suo primo contratto da professionista con il club di Stamford Bridge. Secondo le indiscrezioni del quotidiano brasiliano 'O Globo' Thiago Silva sarebbe felice di trovare un club il più vicino possibile a Londra per avvicinarsi alla famiglia e continuare a giocare. Il sogno dell'ex Milan è quello di partecipare, per la quinta volta in carriera, alla fase finale della Coppa del Mondo del 2026 dopo le presenze nel 2010, 2014, 2018 e 2022.