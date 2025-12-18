Corriere dello Sport.it
giovedì 18 dicembre 2025
Thiago Silva rescinde il contratto con il Fluminense: nel suo futuro c'è ancora l'Europa

Il 41enne difensore centrale brasiliano non ha alcuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo e sogna di giocare il quinto Mondiale della carriera: la situazione
2 min
RIO DE JANEIRO (BRASILE) - Thiago Silva rescinde il contratto con il Fluminense. Il 41enne difensore centrale brasiliano lascia il 'Tricolor carioca' ma non ha alcuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. Il motivo? Partecipare da protagonista al quinto Mondiale della sua strepitosa carriera iniziata proprio con il 'Flu' tra il 2006 e il 2009, per poi tornarci nel 2024 e proseguita in Europa tra Milan, Psg e Chelsea. Secondo la stampa brasiliana, il motivo principale della sua rescissione è legato alla lontananza dalla famiglia: moglie e figli vivono a Londra e i due ragazzi giocano nelle giovanili del Chelsea. Isago, classe 2008, ha recentemente firmato il suo primo contratto da professionista con il club di Stamford Bridge. Secondo le indiscrezioni del quotidiano brasiliano 'O Globo' Thiago Silva sarebbe felice di trovare un club il più vicino possibile a Londra per avvicinarsi alla famiglia e continuare a giocare. Il sogno dell'ex Milan è quello di partecipare, per la quinta volta in carriera, alla fase finale della Coppa del Mondo del 2026 dopo le presenze nel 2010, 2014, 2018 e 2022.

Thiago Silva, c'è ancora il Milan nel suo futuro?

Il Fluminense ha cercato di convincerlo a restare, ma l'ex Milan ha preferito sfruttare una clausola del contratto che gli permetteva di liberarsi a sei mesi dalla scadenza. E ora? Quale sarà il futuro di Thiago Silva? Il suo nome circola anche come possibile rinforzo del Milan. Il club rossonero è rimasto nel cuore del difensore brasiliano (ha indossato la maglia del 'Diavolo' dal 2009 al 2012 vincendo uno Scudetto e una Supercoppa) che però, al momento, preferirebbe l'opzione inglese.

