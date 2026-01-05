Thiago Silva torna al Porto a 41 anni: il messaggio sui social
"Sono al Porto dopo quasi ventidue anni e sono molto felice". Così Thiago Silva dopo l'annuncio ufficiale del suo ingaggio da parte del clun portoghese nelle scorse settimane. Il quarantunenne difensore brasiliano è tornato in Portogallo ventidue anni dopo la sua prima esperienza con il club portoghese.
Thiago Silva da Farioli dopo la risoluzione del contratto con il Fluminense
Le parole di Thiago Silva sui social, condivise dall'account ufficiale del Porto, allenato dall'italiano Farioli, sono state postate insieme a immagini della sua accoglienza. L'ex Milan ha risolto il contratto con il Fluminense e ha scelto i campioni portoghesi per tornare in Europa.