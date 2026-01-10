Balotelli riparte dalla Serie B araba ma non molla: "Sono ancora più forte degli altri"

Mario Balotelli si prepara a tornare in campo dopo più di un anno d'assenza , e lo farà all'Al-Ittifaq Fc , club che milita nella "Division 1" degli Emirati Arabi Uniti, ovvero la Serie B araba . L'attaccante è stato raggiunto dai giornalisti prima della sua partenza verso Dubai , rispondendo ad alcune domande e lanciando l'ennesima provocazione.

Balotelli non si arrende: "Sono più forte degli altri"

Balotelli non scende in campo dal 21 dicembre 2024, in occasione di Napoli-Genoa. Poi la rottura con Viera, alcuni infortuni e adesso un nuovo capitolo della sua carriera. Ma nonostante il trasferimento nella Serie B araba, rilancia: "Sono ancora più forte degli altri. Qualche chiamata dall’Italia è arrivata, abbiamo provato a trattare ma non mi andava bene. Penso che il calcio sia cambiato, ci sono altri giocatori ed è giusto dare spazio a loro, io ho 35 anni. Sto scherzando sull'essere il più forte, ma se recupero il 100% della mia forza posso arrivare ad un livello molto alto. All'Al-Ittifaq un bel progetto, fa caldo lì e qui invece fa freddo, quindi non vedo l’ora di arrivare là".

Balotelli sul Genoa, lo Scudetto e il futuro

Poi sul suo addio al Genoa: "Hanno deciso di prendere un allenatore con cui non c’era un gran rapporto. Se non avessero fatto questa scelta sarei ancora lì. Nazionale? A Gattuso auguro il meglio, ha preso una situazione difficile ma lui è uno grintoso che arriva fino alla fine nelle cose che fa". Infine sulla Serie A: "Milan e Inter sono nel mio cuore, il problema è che non posso fare una scelta. Neanche col Napoli, sennò mia figlia mi ammazza. Per lo Scudetto l’Inter ha qualcosa in più ma il Milan non è da sottovalutare. Giovani? Difficile trovare in Italia giocatori che a 20 anni sono come ero io. Pio Esposito, potrebbe fare bene. Cambierei qualcosa della mia carriera? No. Chivu? Un ragazzo fantastico, un onore aver giocato con lui. Sta dimostrando di essere un grande allenatore oltre a essere stato un grande giocatore. Futuro? Invecchiando sto pensando a fare l'allenatore. Però se mi capita uno col carattere come il mio… che faccio?“.