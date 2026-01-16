Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 16 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Pisa, la smentita di Corrado: "Lucca? È fantacalcio"

Prima del match con l'Atalanta, l'amministratore delegato dei toscani ha fatto il punto sul mercato invernale: "Il progetto prima del risultato"
2 min
TagsPisaLuccanapoli

Non conosce ripensamenti il cammino societario del Pisa, che a prescindere dai risultati continua a puntellare l'organico, non solamente in vista della seconda parte della stagione. A ribadirlo è l'amministratore delegato dei toscani, Giovanni Corrado.

"Prima il progetto poi il risultato"

A pochi minuti dal fischio d'inizio con l'Atalanta, Corrado puntualizza: "Il progetto viene prima del risultato nel breve periodo e viene prima dei singoli giocatori". Poi però, riferendosi ai nuovi arrivati spiega: "Abbiamo già preso un ragazzo del 2005 dall'Anversae Durosinmi, perché riteniamo che possano essere giocatori da Pisa. Joao Pedro? Ha scelto un'altra strada. Diciamo che si chiude una porta e si apre un portone".

 

 

"Lucca è fantacalcio"

Corrado, infine, spegne le voci su un colpo fuori da ogni parametro dei toscani. "Un ritorno di Lucca? Vogliamo bene a Lorenzo e gli portiamo anche fortuna: l'unico gol in Serie A quest'anno l'ha segnato contro di noi. Per il momento però mi pare 'Fantacalcio'; poi si vedrà",

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato

Da non perdere

Il Napoli vuole cambiare in attaccoGilardino e Costacurta, siparietto in tv

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS