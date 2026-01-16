Pisa, la smentita di Corrado: "Lucca? È fantacalcio"

"Prima il progetto poi il risultato"

A pochi minuti dal fischio d'inizio con l'Atalanta, Corrado puntualizza: "Il progetto viene prima del risultato nel breve periodo e viene prima dei singoli giocatori". Poi però, riferendosi ai nuovi arrivati spiega: "Abbiamo già preso un ragazzo del 2005 dall'Anversae Durosinmi, perché riteniamo che possano essere giocatori da Pisa. Joao Pedro? Ha scelto un'altra strada. Diciamo che si chiude una porta e si apre un portone".

"Lucca è fantacalcio"

Corrado, infine, spegne le voci su un colpo fuori da ogni parametro dei toscani. "Un ritorno di Lucca? Vogliamo bene a Lorenzo e gli portiamo anche fortuna: l'unico gol in Serie A quest'anno l'ha segnato contro di noi. Per il momento però mi pare 'Fantacalcio'; poi si vedrà",